Самарские налоговики скрыли сведения о доходах, автомобилях и недвижимости

Прокуратура уличила в сокрытии сведений сотрудников МИ ФНС России № 22 по Самарской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Советского района Самары уличила сотрудников МИ ФНС России № 22 по Самарской области в сокрытии сведений о доходах, расходах и имуществе. Информацию сообщает пресс-служба надзорного органа.
Налоговики должны были внести в справки о доходах за 2021 год информацию о своем заработке, а также о принадлежащем им транспорте и недвижимости. Однако данные сведения в декларацию включены не были.
- По выявленным фактам прокуратура внесла представление об устранении допущенных нарушений требований закона в адрес начальника МИ ФНС России № 22 по Самарской области, - сообщает прокуратура Советского района Самары.
В настоящий момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.