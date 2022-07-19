Самарские налоговики скрыли сведения о доходах, автомобилях и недвижимости

Прокуратура уличила в сокрытии сведений сотрудников МИ ФНС России № 22 по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Советского района Самары уличила сотрудников МИ ФНС России № 22 по Самарской области в сокрытии сведений о доходах, расходах и имуществе. Информацию сообщает пресс-служба надзорного органа.

Налоговики должны были внести в справки о доходах за 2021 год информацию о своем заработке, а также о принадлежащем им транспорте и недвижимости. Однако данные сведения в декларацию включены не были.

- По выявленным фактам прокуратура внесла представление об устранении допущенных нарушений требований закона в адрес начальника МИ ФНС России № 22 по Самарской области, - сообщает прокуратура Советского района Самары.

В настоящий момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.