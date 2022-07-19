Появились подробности строительства межвузовского кампуса в Самаре

Масштабный проект реализуют в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола», которое было достигнуто на ПМЭФ-2022.

В Самаре продолжается подготовка к строительству межвузовского кампуса. Объект разместится у стадиона «Солидарность Самара Арена» и станет важной частью концепции развития территории.

По данным регионального правительства, в настоящий момент готова дорожная карта реализации проекта, сформированы земельные участки, подготовлены макеты зданий и предварительные архитектурно-планировочные решения.

- Проект будет реализован в несколько этапов. Первоначально будет создан международный межвузовский кампус IT-направления до 5000 мест. Здесь смогут обучаться студенты шести вузов. В дальнейшем кампус будет расширен до 8000 мест, - рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Строительство межвузовского кампуса позволит решить проблему с недостатком мест в общежитиях - в данный момент очередь на проживание довольно высока. Также власти не исключают, что на территории объекта будут размещены IT-компании. Это позволит студентам работать и проходить практику «на месте».