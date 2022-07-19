«Газель» провалилась в яму на мосту в сторону Южного города в Самаре

Дорожное ЧП произошло утром 19 июля. Фото: Куйбышевский|Самара life

Утро 19 июля в областной столице началось с небольшого дорожного ЧП. На окраине Самары грузовая «Газель» оказалась в яме, из которой водитель не смог выбраться самостоятельно. Подробности произошедшего сообщили очевидцы.

По словам горожан, неприятность случилась на мосту в сторону Южного города. «Газель» ехала по крайней правой полосе, когда наткнулась на яму. В дорожную неровность грузовой автомобиль угодил правым задним колесом. На помощь подоспел водитель «КАМаза» - он попытался вызволить «Газель» из ямы.

Очевидцы отмечают, что из-за происшествия движение в сторону Южного города оказалось затруднено. Автомобилистам пришлось постоять в небольших пробках. По словам пользователей соцсети, этот случай - не первый. Накануне, 18 июля 2022 года, в яму угодил другой автомобилист, пишут самарцы.