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Общество19 июля 2022 5:49

Самарец потерял 88,5 тысяч рублей при покупке инструмента в интернете

Мужчина оплатил товар и пытался узнать дату доставки, но продавец исчез
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Осознав, что стал жертвой мошенников, самарец обратился в полицию

Осознав, что стал жертвой мошенников, самарец обратился в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Менеджер из Самары хотел приобрести через интернет свepлильнo-пpиcaдoчный cтaнoк, однако потерял крупную сумму денег. Покупатель стал жертвой обмана, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

36-летний мужчина увидел объявление о продаже нужного ему инструмента на одной из интернет-площадок. Предложение ему показалось заманчивым и он связался в чате с продавцом. Казалось, сделка прошла успешно. Покупатель перевел незнакомцу 88 500 рублей и попытался узнать, когда ему ждать товар. Однако продавец перестал выходить на связь.

Изначально самарец смиренно ждал доставку, но позже понял, что попался на удочку мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.