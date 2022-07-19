В Самарской области с 25 июля 2022 года изменится расписание электричек

Скорректированное расписание будет действовать с 25 июля по 2 августа 2022 года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 25 июля 2022 года некоторые электрички в Самарской области будут ходить по скорректированному расписанию. Информацию об изменениях сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, 25, 28 июля и 1 августа поезд «Самара» - «Сызрань-1» будет отправляться из областной столицы в 15:50. Время прибытия - 17:49. Электричка маршрута «Мирная» - «Звезда» - «Сызрань-1» стартует в 18:49 и будет пребывать в конечную точку в 22:21.

Изменения также коснутся маршрута «Сызрань-1» - «Мирная». Дневная электричка будет отправляться в 14:49 и прибывать в 18:00. По пути пассажиров ожидает небольшая остановка в Самаре (с 17:16 до 17:35). Вечерний поезд стартует в 17:54 и доставит пассажиров до конечного пункта в 20:45.

26, 29 июля и 2 августа будет скорректировано расписание маршрута «Самара» - «Новокуйбышевская». Отправление назначено на 7:30, прибытие - в 7:56.