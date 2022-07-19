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Общество19 июля 2022 7:11

В Самаре планируется запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска

Для этих целей власти намерены приобрести белорусский электрический транспорт
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Намеченные планы позволят повысить транспортную доступность территорий

Намеченные планы позволят повысить транспортную доступность территорий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области планируют приобрести белорусские троллейбусы, которые в дальнейшем запустят по значимым маршрутам. Данный вопрос был поднят в ходе визита делегации министерства промышленности Беларуси.

Согласно плану, электрический транспорт будет перевозить пассажиров из Самары в Южный город и Новокуйбышевск. Правда, для реализации задуманного необходимо рассмотреть ряд нюансов.

- Нужно разработать маршруты, понять цену. Также нужно узнать, готова ли наша транспортная инфраструктура принять их электрический транспорт. Мы записали для себя взаимные поручения, выделили моменты, которые нужно проработать, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Не исключено, что регион также наладит сотрудничество с Беларусью в плане капитального, восстановительного ремонта трамвайных вагонов - эта тема также была рассмотрена в рамках визита.