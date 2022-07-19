Точку общепита хотят открыть в здании бывшего ДК «Современник» в Самаре

Высоту здания планируется увеличить до 19 метров - это примерно 6 этажей Фото: Google. Карты.

В Самаре собираются вдохнуть новую жизнь в здание бывшего ДК «Современник», который находится на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. Предприниматели предложили разместить там точку общественного питания. Проект вынесли на публичные слушания, многие горожане его одобрили.

Заявители – Розенцвайг и Иванов – обратились за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства и реконструкцию объекта на участке площадью 3 175 кв. м. Предельную высоту здания, которое планируется отдать под общественное питание, хотят увеличить до 19 м. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

В общественных обсуждениях по проекту приняли участие 37 жителей Самары: 25 высказались за ресторан в бывшем ДК «Современник», еще 12 – против. Так, одни горожане считают, что здание необходимо вернуть в муниципальную собственность и вновь открыть там секции и кружки для детей. Другие уверены, что делать досуговый центр рядом с будущей развязкой – плохая идея. Детям будет небезопасно там. Третьи просто рады, что здание, которое сейчас пустует, получит новую жизнь. Ничего против ресторана они не имеют.