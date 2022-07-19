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Происшествия19 июля 2022 8:49

Самарец на два года лишился интернета из-за экстремистских публикаций

В постах мужчины обнаружили призывы к преступлению по мотивам национальной ненависти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За свою деятельность самарец также получил два года условного срока

За свою деятельность самарец также получил два года условного срока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили местного приверженца радикальной идеологии. Мужчину уличили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Незаконной деятельностью самарец занимался в соцсети «Вконтакте». На его странице были размещены посты, содержащие призыв к преступлению по мотивам национальной ненависти в отношении одной из народностей. В ноябре прошлого года его задержали. В квартире был проведен обыск, оперативники изъяли мобильный телефон обвиняемого. Сам житель Самары стал фигурантом уголовного дела.

Недавно Самарский районный суд вынес ему приговор. Мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему на два года запретили размещать обращения и прочие сообщения в интернете.