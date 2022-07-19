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Происшествия19 июля 2022 9:50

Легковушка столкнулась с маршруткой на улице Промышленности в Самаре

На месте аварии работала карета скорой помощи
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Кузов отечественного авто сильно пострадал. Фото: Юрий Юрьевич / ДТП 163 Самара

Кузов отечественного авто сильно пострадал. Фото: Юрий Юрьевич / ДТП 163 Самара

Вечером в понедельник, 18 июля, в областной столице произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Промышленности и Гагарина столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. Подробности происшествия сообщили очевидцы.

Самарцы отмечают, что в аварии участвовали отечественная «десятка» и маршрутка №395. Легковой автомобиль влетел в бок грузовика, отчего на кузове осталась внушительная вмятина. Куда серьезнее пострадала сама легковушка - переднюю часть и крышу автомобиля изувечило до неузнаваемости.

Маршрутка получила заметный урон. Фото: Юрий Юрьевич / ДТП 163 Самара

Маршрутка получила заметный урон. Фото: Юрий Юрьевич / ДТП 163 Самара

По словам очевидцев, на месте ДТП работали спасатели и карета скорой помощи. Они также отмечают, что водитель легковушки остался жив. Есть ли другие пострадавшие в аварии пока неизвестно.