Легковушка столкнулась с маршруткой на улице Промышленности в Самаре

Кузов отечественного авто сильно пострадал. Фото: Юрий Юрьевич / ДТП 163 Самара

Вечером в понедельник, 18 июля, в областной столице произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Промышленности и Гагарина столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. Подробности происшествия сообщили очевидцы.

Самарцы отмечают, что в аварии участвовали отечественная «десятка» и маршрутка №395. Легковой автомобиль влетел в бок грузовика, отчего на кузове осталась внушительная вмятина. Куда серьезнее пострадала сама легковушка - переднюю часть и крышу автомобиля изувечило до неузнаваемости.

Маршрутка получила заметный урон. Фото: Юрий Юрьевич / ДТП 163 Самара

По словам очевидцев, на месте ДТП работали спасатели и карета скорой помощи. Они также отмечают, что водитель легковушки остался жив. Есть ли другие пострадавшие в аварии пока неизвестно.