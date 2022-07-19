В Самаре на Волге спасли уплывшего на матрасе парня

С начала 2022 года в Самарской области произошло уже 34 происшествия на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на понедельник, 18 июля 2022 года, в Самаре на Волге произошло ЧП. 21-летний молодой человек решил поплавать на матрасе и едва не погиб.

– Парень далеко уплыл на матрасе от берега. Ему понадобилась помощь спасателей. Они эвакуировали молодого человека напротив Октябрьского спуска, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, за последние два дня с водоемов удалось спасти еще двух человек. Днем 17 июля спасатели эвакуировали 44-летнего мужчину на Итальянском пляже в Тольятти, а вечером 18 июля – 39-летнего жителя областной столицы. Кроме того, 17 июля на реке Кривуша в Новокуйбышевске утонул 34-летний мужчина.

Всего с начала 2022 года в Самарской области произошло 34 происшествия на воде. В результате погибли 23 человека, в том числе двое детей. Еще 52 человека удалось спасти. Причины большинства подобных ЧП – купание в нетрезвом виде или при плохом самочувствии, а также отдых на необорудованных пляжах.