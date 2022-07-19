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Происшествия19 июля 2022 10:30

В Самаре 60-летний водитель «Газели» сбил 76-летнюю пенсионерку

В момент ДТП женщина находилась позади автомобиля
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Происшествие произошло в одном из дворов по улице Ново-Садовой. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Происшествие произошло в одном из дворов по улице Ново-Садовой. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 18 июля, в Самаре произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

ДТП случилось в 11:10 в Промышленном районе. 60-летний водитель «Газели» ехал задним ходом во дворе напротив дома №212 по улице Ново-Садовой. Позади автомобиля в этот момент шла 76-летняя женщина. В результате «Газель» наехала на пенсионерку.

- С места происшествия была женщина доставлена в медицинское учреждение. Ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.24 КоАП РФ ( «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).