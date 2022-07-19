В Самаре начался суд над замглавы регионального УФССП

Обвиняемым грозит до 10 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали судить замглавы регуправления ФССП Елену Винокурскую и замначальника одного из отделов Александра Сидорова. Во вторник, 19 июля 2022 года, в суде Промышленного района прошло первое заседание по их делу. Его единолично рассматривает судья Надежда Исмаилова. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Елену Винокурскую и Александра Сидорова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, из-за их незаконных указаний приставы не зарегистрировали более 4 тысяч исполнительных документов. Это привело к ущербу в 11 млн рублей. Такова сумма налогов, пошлин и сборов, которые так и не поступили в бюджет.

После того как Елена Винокурская попала под уголовную статью, ее отстранили от занимаемой должности. Ей и второму фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Насколько известно, оба не признают свою вину.