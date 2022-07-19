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Общество19 июля 2022 11:56

Частные дома планируют построить в микрорайоне Орловский в Самаре

Департамент градостроительства подготовит документацию по планировке территории
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Микрорайон расположен неподалеку от "Кошелева", за железной дорогой.

Микрорайон расположен неподалеку от "Кошелева", за железной дорогой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары распланирует территорию микрорайона Орловский. Разрешение на подготовку документации по планировке и межевания территории появилось на сайте городской администрации.

Микрорайон Орловский расположен в Красноглинском районе областной столицы. Авторам проекта предстоит распланировать территорию площадью 35,91 Га. В дальнейшем здесь разместятся частные дома, а также школы, детсады, объекты религиозного использования и социальные объекты, следует из документации.

Подготовить проект планировки необходимо в течение текущего года.