Частные дома планируют построить в микрорайоне Орловский в Самаре

Микрорайон расположен неподалеку от "Кошелева", за железной дорогой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары распланирует территорию микрорайона Орловский. Разрешение на подготовку документации по планировке и межевания территории появилось на сайте городской администрации.

Микрорайон Орловский расположен в Красноглинском районе областной столицы. Авторам проекта предстоит распланировать территорию площадью 35,91 Га. В дальнейшем здесь разместятся частные дома, а также школы, детсады, объекты религиозного использования и социальные объекты, следует из документации.

Подготовить проект планировки необходимо в течение текущего года.