Частные дома планируют построить в микрорайоне Орловский в Самаре

Микрорайон расположен неподалеку от "Кошелева", за железной дорогой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Департамент градостроительства Самары распланирует территорию микрорайона Орловский. Разрешение на подготовку документации по планировке и межевания территории появилось на сайте городской администрации.
Микрорайон Орловский расположен в Красноглинском районе областной столицы. Авторам проекта предстоит распланировать территорию площадью 35,91 Га. В дальнейшем здесь разместятся частные дома, а также школы, детсады, объекты религиозного использования и социальные объекты, следует из документации.
Подготовить проект планировки необходимо в течение текущего года.