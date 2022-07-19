Знаменитую лестницу к пивзаводу отремонтировали в Самаре после жалоб горожан

Специалисты привели в порядок лестницу / Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре привели в порядок знаменитую лестницу, которая идет с улицы Ульяновской к Жигулевскому пивзаводу. Ранее жители города пожаловались в соцсетях, что в металлических ступенях образовались провалы.

- Тревожные посты появились в субботу, 16 июля 2022 года. Горожане сообщили, что на лестнице получила травму девушка. Информацию направили в МЦУ Самары, - сообщили представители ЦУР региона.

Из-сломанной ступеньки пострадала девушка / Фото: ЦУР Самарской области

Специалисты службы благоустройства выехали на место, осмотрели лестницу и отремонтировали ее. Они приварили к ступеням, в которых образовались дыры, металлические пластины. Теперь горожане могут вновь без опаски подниматься и спускаться по лестнице.

Кроме того, склон около пивзавода избавили от травы. Ее скосили на радость аллергикам.