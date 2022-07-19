В Самаре проведут фестиваль «Ярмарка вкусов» 23 и 24 июля 2022 года

Жителей приглашают на фестиваль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары и области рассказали, когда пройдет фестиваль «Ярмарка вкусов». Мероприятие запланировали на 23 и 24 июля 2022 года.

По данным департамента информационной политики, фестиваль приурочен к Дню работника торговли. Открытие состоится в 11:00 23 июля 2022 года. Горожане и гости региона приглашены на праздник, который пройдет на площади имени Куйбышева. В первую очередь свои товары представят производители, получившие право на использование символики «Самарский продукт».

Жители смогут купить товары по сниженным ценам, прийти на дегустацию «Гриль а-ля рюс», посетить мастер-классы, получить подарки от партнеров и насладиться концертом с 11:00 до 21:00 23 июля. Ярмарка товаров местных производителей продлиться 24 июля с 11:00 до 18:00.