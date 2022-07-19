В Самаре получили разрешение на застройку высотками территории бывшего ГПЗ-4

Территорию застроят высотками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выдали разрешение на строительство высоток на Московском шоссе. Территорию бывшего ГПЗ-4 планируют застроить.

Согласно опубликованному документу на сайте городской администрации, ООО «СЗ «Мичурина 27» получило разрешение на возведение 250-метровых зданий. Участок почти в 10 тысяч квадратных метров ранее не планировали отдавать под строительство. Против этого выступали местные жители. Власти выдали разрешение застройщику.

Напомним, что жители были против из-за уплотненной застройки. Она может отрицательно сказаться на строительстве объектов социальной инфраструктуры.