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Общество19 июля 2022 13:58

В Самаре получили разрешение на застройку высотками территории бывшего ГПЗ-4

Администрация опубликовала соответствующий документ
Алена ПРОВКИНА
Территорию застроят высотками

Территорию застроят высотками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выдали разрешение на строительство высоток на Московском шоссе. Территорию бывшего ГПЗ-4 планируют застроить.

Согласно опубликованному документу на сайте городской администрации, ООО «СЗ «Мичурина 27» получило разрешение на возведение 250-метровых зданий. Участок почти в 10 тысяч квадратных метров ранее не планировали отдавать под строительство. Против этого выступали местные жители. Власти выдали разрешение застройщику.

Напомним, что жители были против из-за уплотненной застройки. Она может отрицательно сказаться на строительстве объектов социальной инфраструктуры.