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Происшествия19 июля 2022 15:54

В Самаре из-за драки с бывшей супругой мужчина может оказаться в колонии

Уголовное дело направлено в суд
Алена ПРОВКИНА
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары бывшие супруги поссорились на лестнице. Подозреваемый незаконно проник в квартиру женщины.

По данным прокуратуры Самарской области, в мае 2022 года злоумышленник пришел в дом к своей бывшей супруге. Они поругались на лестничной клетке, мужчина собирался зайти в квартиру, но потерпевшая отказывалась его пропускать. Тогда подозреваемый с силой оттолкнул бывшею жену.

Из-за удара женщина получила телесные повреждения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.