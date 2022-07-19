Самарские кондукторы грозят натравить собаку на тех, кто не заплатил за билет

Пассажиры пожаловались на забитые автобусы и грубых кондукторов. Фото: Самара life

В Самаре вечером во вторник, 19 июля 2022 года, местные жители пожаловались на грубых кондукторов в автобусе №67. Сотрудники пообещали натравить собак на тех, кто не оплатил билет.

Очевидцы сообщают, что вечером в автобусе толпа и невозможно присесть. Все горожане торопятся домой после рабочего дня. Пассажиры не только расстроены из-за забитого автобуса, но и грубого кондуктора, который, по словам самарцев, постоянно грубит и угрожает тем, кто не успел или не оплатил билет.

Чем вызван негатив у сотрудника - пока неизвестно. Сообщившие решили сохранить анонимность.