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Общество19 июля 2022 16:58

Самарские кондукторы грозят натравить собаку на тех, кто не заплатил за билет

Жители пожаловались на грубых сотрудников
Алена ПРОВКИНА
Пассажиры пожаловались на забитые автобусы и грубых кондукторов. Фото: Самара life

Пассажиры пожаловались на забитые автобусы и грубых кондукторов. Фото: Самара life

В Самаре вечером во вторник, 19 июля 2022 года, местные жители пожаловались на грубых кондукторов в автобусе №67. Сотрудники пообещали натравить собак на тех, кто не оплатил билет.

Очевидцы сообщают, что вечером в автобусе толпа и невозможно присесть. Все горожане торопятся домой после рабочего дня. Пассажиры не только расстроены из-за забитого автобуса, но и грубого кондуктора, который, по словам самарцев, постоянно грубит и угрожает тем, кто не успел или не оплатил билет.

Чем вызван негатив у сотрудника - пока неизвестно. Сообщившие решили сохранить анонимность.