Три человека погибли при столкновении «Skoda Rapid» и «Fiat» на трассе М-5 в Самарской области

От удара легковой автомобиль превратился в груду металла. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ужасная трагедия произошла в Сергиевском районе утром в воскресенье, 17 июля. На трассе М-5 столкнулись «Skoda Rapid» и фургон «Fiat», три человека погибли. Подробности ДТП сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 74-летний водитель «Skoda Rapid» ехал со стороны Самары в сторону Уфы. На 1104 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном «Fiat», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель «Skoda Rapid» и два его пассажира, находившиеся на заднем сидении - 46-летняя женщина и 43-летний мужчина - погибли на месте ДТП. 69-летняя пассажирка «Skoda» была госпитализирована, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что с водителем и пассажиром фургона все в порядке, они не пострадали. В настоящий момент правоохранители выясняют, как «Skoda Rapid» оказалась на встречной полосе и устанавливают другие обстоятельства аварии.