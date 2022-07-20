В Самаре с 18 июля 2022 года увеличили количество авиарейсов до Еревана

Перелеты будут осуществляться во все дни недели, за исключением пятницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выросло число прямых авиарейсов из аэропорта Курумоч до Еревана. Теперь перелеты будут осуществляться семь раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.

С 18 июля добраться до столицы Армении на самолетах авиакомпании «Россия» можно понедельникам. Авиакомпания добавила частоту в дополнение к рейсам по средам и субботам. Вылет из Самары стартует в 13:00, прибытие - в 15:45. Отмечается, что для каждого аэропорта время местное.

А с 26 июля компания Red Wings начнет перелеты до Еревана по вторникам. Вылет из Самары - в 12:50, прибытие в Армению - в 15:35. В настоящий момент компания осуществляет перелеты по понедельникам, четвергам и воскресеньям.