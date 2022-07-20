В Самарской области 23-летние металлоискатели разворовали кладбище

Парни признались, что расшатали столбы, вытащили их из земли и увезли на своем автомобиле. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего в Приволжском районе Самарской области. Неподалеку от одного из районных сел местные воры разграбили кладбище. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Староста поселка Степняки сообщил полицейским, что с местного кладбища исчезла часть металлического ограждения. Неизвестные похитили 11 столбов общей суммой более 9 тысяч рублей. Прибывшие на место кражи эксперты обнаружили следы протектора шин автомобиля и следы обуви. Правоохранители также выяснили, куда преступники могли сбыть награбленное. Трубы удалось найти в одном из пунктов приема металлолома.

– Работник пункта приема металлолома пояснил, что данные столбы на автомашине «ВАЗ-2115» привезли два молодых человека. Он также описал их внешность, – рассказывают в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что двое местных 23-летних жителей занимаются поиском металлолома при помощи металлоискателя. Они также передвигаются на «пятнадцатой». Подозреваемых задержали. Молодые люди рассказали, что ходили с металлоискателем около кладбища, однако увидели наживу полегче. Они расшатали столбы, вытащили их и увезли в пункт приема. Полученные деньги парни потратили.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенные столбы уже вернули заявителю.