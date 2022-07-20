Более тысячи бутылок коньяка уничтожили в Самаре

Приставы забрали у самарца алкоголь и передали его на утиль / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре наказали предприимчивого местного жителя. Мужчина открыл свой бизнес прямо возле одного из домов. Он незаконно торговал там коньяком. В итоге все продукцию у него изъяли и отправили на уничтожение.

- Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами». Он назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и вынес решение о конфискации 1080 бутылок коньяка, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы возбудили в отношении самарца исполнительное производство. Они наведались в его торговую точку и забрали весь алкоголь. После этого сотрудники ФССП передали нелегальный коньяк на уничтожение.