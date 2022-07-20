Власти рассказали, что мешает строительству канатной дороги в Самаре

Планы по строительству канатной дороги в Самаре обсуждаются уже давно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре вновь подняли вопрос о строительстве канатной дороги. Обсуждения этой идеи идут уже давно, но к реализации пока никак не приступят. Горожане поинтересовались у властей, как обстоят дела с воплощением в жизнь этого проекта. Как оказалось, на пути создания нового объекта появились некоторые проблемы

— Один из актуальных вариантов размещения канатной дороги — от Красноармейского спуска до села Ширяево через село Рождествено. Объект планировалось построить с помощью привлечения частных инвесторов, но из-за градостроительных ограничений реализовать проект сейчас не представляется возможным, — прокомментировали представители министерства строительства Самарской области.

От самарцев также поступило предложение о создании моста в сторону Рождествено, однако чиновники не поддержали эту идею. По данным регионального министерства транспорта, строительство путепровода в этом месте запрещено природоохранным законодательством. Село находится на территории нацпарка «Самарская Лука», возводить там инфраструктурные объекты нельзя.