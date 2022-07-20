Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 6:50

Власти рассказали, что мешает строительству канатной дороги в Самаре

Новый объект планировалось протянуть от Красноармейского спуска до Ширяево
Анастасия ФИЛАТОВА
Планы по строительству канатной дороги в Самаре обсуждаются уже давно

Планы по строительству канатной дороги в Самаре обсуждаются уже давно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре вновь подняли вопрос о строительстве канатной дороги. Обсуждения этой идеи идут уже давно, но к реализации пока никак не приступят. Горожане поинтересовались у властей, как обстоят дела с воплощением в жизнь этого проекта. Как оказалось, на пути создания нового объекта появились некоторые проблемы

— Один из актуальных вариантов размещения канатной дороги — от Красноармейского спуска до села Ширяево через село Рождествено. Объект планировалось построить с помощью привлечения частных инвесторов, но из-за градостроительных ограничений реализовать проект сейчас не представляется возможным, — прокомментировали представители министерства строительства Самарской области.

От самарцев также поступило предложение о создании моста в сторону Рождествено, однако чиновники не поддержали эту идею. По данным регионального министерства транспорта, строительство путепровода в этом месте запрещено природоохранным законодательством. Село находится на территории нацпарка «Самарская Лука», возводить там инфраструктурные объекты нельзя.