Продажу алкоголя запретят в Самаре из-за молодежного форума «iВолга»

Продавать алкоголь не будут в Красноглинском районе с 8 до 23 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно запретят продажу алкоголя — в дни открытия и закрытия молодежного форума ПФО «iВолга». Ограничения введут в Красноглинском районе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

- Установить 21 и 28 июля 2022 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории поселков Прибрежный и Винтай, сел Пискалинский Взвоз и Задельное, - говорится в документе.

В Прибрежном нельзя будет купить спиртное по адресам: ул. Звездная, 1-17; ул. Парусная, 1-32; ул. Труда, 1-22; ул. Юности, 1-9; ул. Никонова, 1-5; ул. Овчарова, 1-7; ул. Знаменосная, 3-5; ул. Прибрежная, 2-20.

В Винтае запрет введут на следующих улицах: Гагарина, 1-18; Лесная, 2-10; Западная, 1-13; Школьная, 1-41; Озерная, 1-34; Советская, 1-19; Восточная, 1-15. В Пискалинском Взвозе — на улицах Озерной, 1-38 и Школьной, 1-40, а в Задельном — на улицах Школьной, 1-57; Северной, 1-75; Набережной, 1-34 и Восточной, 1-24.