Самарца будут судить за «помощь» в освобождении от уголовной ответственности

За свои "услуги" обвиняемый получил 450 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Самары. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый получил от жительницы Новосемейкино 450 тысяч рублей. Женщина переводила деньги на карту жены самарца и его собственную, а часть средств отдавала наличными.

– За эти средства мужчина должен был посодействовать в том, чтобы подозреваемого в обороте наркотических средств освободили из-под стражи, а в дальнейшем – от уголовной ответственности, – рассказали в региональном СУ СК.

Деятельность самарца пресекли правоохранители. Теперь его судьбу будет решать суд.