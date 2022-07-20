В Самаре водитель без прав на Priora «догнал» Subaru и влетел в дерево

Серьезная авария произошла ночью на Волжском шоссе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 19 июля 2022 года в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 00:20 на Волжском шоссе отечественная легковушка протаранила иномарку и влетела в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 35-летний мужчина на Lada Priora, у которого не было водительских прав. Автомобилист, двигаясь в сторону улицы Демократической, «догнал» едущий впереди Subaru Forester под управлением 20-летнего молодого человека. Иномарке смяло багажник, а отечественная легковушка после удара вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель «Приоры» и 18-летняя пассажирка Subaru. Мужчину госпитализировали в больницу, а девушке медики оказали разовую помощь на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.