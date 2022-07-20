В Самаре начальника следствия ОП-2 заподозрили в получении взятки

Незаконное вознаграждение полицейским передал подозреваемый в уголовном деле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских. Их подозревают в коррупционном преступлении. Как пишет «СитиТрафик», это начальник следствия ОП № 2 и ее заместитель.

По предварительным данным, правоохранители решили помочь гражданину, которого заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Они согласились спасти его от ареста за вознаграждение.

Мужчина передал деньги (какую именно сумму — пока не сообщается) заместителю начальника следствия. Вечером 18 июля 2022 года тот приехал к ее дому, чтобы передать взятку. В итоге оба были задержаны.