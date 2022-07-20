Самарцы смогут бесплатно обменяться мебелью и посудой 23 июля 2022 года

Местом проведения акции станет ЭкоПункт на улице Партизанской / Фото: t.me/s/Minles_SO

На этой неделе, 23 июля 2022 года, в Самаре пройдет акция «Домашняя «Зеленая суббота». В этот день жители города смогут обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями. Об этом сообщает региональный Минлесхоз.

— Главное правило «Зеленой субботы» — приносить только те предметы, которые смог бы использовать сам. Вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений, — отмечают в ведомстве.

Организаторы акции просят привозить на обмен небольшие предметы. Не стоит тащить с собой кровать или диван. Тех, кто хочет принести растения, призвали предварительно их полить и указать название.

«Зеленая суббота» — регулярная акция. До этого самарцы приносили на обмен электронную технику, одежду, обувь, книги и настольные игры. Мероприятие, которое намечено на 23 июля, пройдет на улице Партизанской, 17б — ЭкоПункт (ориентир — гипермаркет «Магнит»). Оно продлится с 11 до 15 часов.

Еще одна акция намечена август. Она будет посвящена обмену школьными принадлежностями и учебниками.