Чиновники пообещали проверить площадку и принять необходимые меры / Фото: vk.com/samnovosti

Жители Самары пожаловались на опасную детскую площадку. Она расположена во дворе домов № 69-71 на проспекте Металлургов в Кировском районе города.

— Детская площадка находится в страшном состоянии. Ворота футбольного поля скоро свалятся кому-нибудь на голову. На мостике нет доски — дети могут упасть. Все урны сломаны, а из лавочек торчат гвозди, — написали в соцсетях горожане.

На сообщение самарцев отреагировали в администрации Кировского района. Там заверили, что обследуют детскую площадку и по итогам примут необходимые меры. О результатах проверки чиновники пообещали сообщить до 19 августа 2022 года.