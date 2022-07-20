В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продукты в июле 2022 года

Жителям рассказали, где найти продукты по самым низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям сообщили, как тратить меньше на покупку продуктов. Специалисты провели ежедневный мониторинг цен.

По данным городской администрации на 20 июля 2022 года, баранину выгоднее всего покупать на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского, за 270 рублей/килограмм. Картофель – 30,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Гречневая крупа – 102,50 рубля/килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные мониторинги помогают отслеживать запасы продовольствия в регионе. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.