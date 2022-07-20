Ваня Дмитриенко выступит на открытии молодежного форума «iВолга» в Самаре

Ваня Дмитриенко станет хедлайнером открытия молодежного форума

В четверг, 21 июля 2022 года, в Самаре стартует юбилейный молодежный форум ПФО «iВолга». Уже известен хедлайнер открытия. Им станет певец и блогер Ваня Дмитриенко.

— Юбилейная «iВолга» — это то, что нужно отметить громко. Чтобы наш заряд энергии дошел до самой Венеры или даже Юпитера! Хедлайнер открытия — Ваня Дмитриенко. Готовьтесь подпевать, — написали организаторы форума на своей странице в соцсети.

По словам директора «iВолги» Кристины Гнатюк, на форуме, который продет на Мастрюковской поляне, ожидаются много известных гостей, федеральных звезд и хедлайнеров. Кто выступит на закрытии молодежного мероприятия, которое состоится 28 июля 2022 года, пока не сообщается. Организаторы предложили своим подписчикам угадать. Тот, кто даст правильный ответ, получит подарок. Среди вариантов уже есть: группы Dabro и The Hatters, Сергей Лазарев, Егор Крид, Рома Зверев, Jony, Дима Билан и Niletto.