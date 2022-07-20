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Происшествия20 июля 2022 12:33

Сотрудника ФСИН задержала ФСБ в Самаре в июле 2022 года

Мужчину подозревают в коррупционном преступлении
Анастасия ФИЛАТОВА
Замначальника одного из учреждений УИС поймали на взятке

Замначальника одного из учреждений УИС поймали на взятке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника Центра медицинской и социальной реабилитации регионального УФСИН. Его заподозрили в коррупции.

По предварительным данным, мужчина мог получить взятку в 250 тысяч рублей. Якобы его попросили помочь с оформлением инвалидности жителю Самары. Как пишет Волга Ньюс, следователи пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.

В УФСИН по Самарской области подтвердили задержание сотрудника одного из учреждений УИС. В ведомстве сообщили, что его арестовали при получении денежного вознаграждения. Сейчас по данному факту идет разбирательство.