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Общество20 июля 2022 12:57

В Самаре планируют менять трамвайные рельсы на улице Ново-Садовой

Решить проблему могут в течение 5 лет
Алена ПРОВКИНА
В областном центре могут заменить трамвайные рельсы

В областном центре могут заменить трамвайные рельсы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут поменять трамвайные рельсы на улице Ново-Садовой. Модернизировать участки планируют за пять лет.

О замене рельсов рассказал заместитель руководителя дептранса города Юрий Тапилин. Отмечают, что на некоторых участках, из-за проблемных путей, составы «ползут» слишком медленно. Проехать быстрее не получается. По предварительным данным, решение такой проблемы может занять несколько лет и потребует немалого вложения – почти миллиард рублей, сообщает 63.ru.

Программу могут разбить на этапы, чтобы постепенно приводить участки в нормативное состояние. В первую очередь планируют заменить рельсы на улице Ново-Садовой.