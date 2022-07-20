В Самаре планируют менять трамвайные рельсы на улице Ново-Садовой

В областном центре могут заменить трамвайные рельсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут поменять трамвайные рельсы на улице Ново-Садовой. Модернизировать участки планируют за пять лет.

О замене рельсов рассказал заместитель руководителя дептранса города Юрий Тапилин. Отмечают, что на некоторых участках, из-за проблемных путей, составы «ползут» слишком медленно. Проехать быстрее не получается. По предварительным данным, решение такой проблемы может занять несколько лет и потребует немалого вложения – почти миллиард рублей, сообщает 63.ru.

Программу могут разбить на этапы, чтобы постепенно приводить участки в нормативное состояние. В первую очередь планируют заменить рельсы на улице Ново-Садовой.