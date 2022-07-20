Проезд по ул. Революционной закроют в Самаре с 21 по 26 июля 2022 года

Для движения перекроют участок от Московского шоссе до ул. Маломосковской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 21 июля 2022 года, в Самаре перекроют движение транспорта по улице Революционной. Ограничение введут на участке от Московского шоссе до улицы Маломосковской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, в районе пересечения улиц Маломосковской и Революционной запланированы работы по техническому перевооружению теплотрассы. Из-за этого там временно закроют проезд. Ограничение будет действовать с 22:00 21 июля до 05:00 26 июля 2022 года.

Горожан просят с пониманием отнестись к предстоящему ремонту. Его проводят в рамках подготовки областной столицы к отопительному сезону. Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.