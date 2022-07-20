В Самаре оборудовали «Доступные пляжи» для маломобильных граждан

Для маломобильных граждан оборудовали удобные пляжи. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают функционировать «Доступные пляжи». Маломобильные граждане смогут посетить места отдыха без проблем.

По данным городской администрации, пляжи расположены на набережной Волги на Некрасовском спуске и между улиц Полевой и Маяковского. Благодаря нацпроекту «Демография» в регионе поддерживают людей с ограниченными возможностями. Специалисты отмечают, что на пляжах можно воспользоваться помощью волонтеров. Для граждан также оборудовали специальные спуски, удобные кабинки, широкие туалеты, бесплатные шезлонги, ортопедические матрацы и удобные коляски для купания.

На площадке жители могут не только отдохнуть и искупаться в реке, но и поиграть в настольные игры и посетить мастер-классы. Волонтеры работают в две смены с 10:00 до 20:00.