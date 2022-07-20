В Тольятти ради строительства храма снесли детскую площадку

Хотя многие горожане против храма, работы на площадке уже начались / Фото: Артем Гиниатуллин / Происшествия Тольятти

В среду, 20 июля 2022 года, в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти начались работы по расчистке территории под будущий храм. Религиозное учреждение решили построить прямо на месте детской площадки в районе дома № 10 по улице Никонова.

- Что происходит в Шлюзовом? Деревья выкорчевали, детскую площадку снесли. Неужели все-таки нашумевший приход воткнут после всех сборов подписей и недовольства местных жителей? - поинтересовались в соцсетях горожане.

Ситуацию прокомментировали в администрации Тольятти. Как выяснилось, данный участок предоставили в безвозмездное пользование местной религиозной организации. Ранее она обратилась в мэрию с необходимыми документами. В итоге учреждению выдали разрешение на строительство на этой территории храма в честь святой равноапостольной Мироносицы Марии Магдалины.

Многие горожане против строительства церкви и требуют остановить работы. Между тем представители религиозной организации сообщают в соцсетях, что местная ребятня не останется без детской площадки. Проект храма предполагает благоустройство прилегающей территории. Там планируется установить две новые детские площадки, скамейки и разбить клумбы с цветами.