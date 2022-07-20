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Происшествия20 июля 2022 16:08

В Самарской области из-за столкновения легковушки и грузовика погиб мужчина

Его зажало в салоне автомобиля
Алена ПРОВКИНА
Спасатели смогли достать тело погибшего из салона. Фото: поисково-спасательная служба региона

Спасатели смогли достать тело погибшего из салона. Фото: поисково-спасательная служба региона

В Самарской области на автодороге М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии погиб водитель 20 июля 2022 года.

По информации поисково-спасательной службы региона, около населенного пункта Хорошенький произошла страшная авария. Отмечают, что из-за столкновения тягач с полуприцепом опрокинулся. Из-за столкновения легковой автомобиль, водитель которого скончался, получил значительные повреждения кузова. Тело погибшего зажало в салоне.

Спасатели извлекли тело погибшего при помощи гидравлического инструмента спустя час. Работы на месте завершили только в 14:35.