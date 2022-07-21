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Спорт21 июля 2022 6:42

Игрок «Крыльев» Сергей Пиняев отреагировал на сообщения о госпитализации в реанимацию

Игрок назвал данную информацию клеветой
Анастасия ФИЛАТОВА
Футболист пообещал, что вернется в строй еще сильнее

Футболист пообещал, что вернется в строй еще сильнее

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, которому стало плохо во время тренировки, обратился к болельщикам. Он поблагодарил своих поклонников за поддержку, а также отреагировал на клевету, которую накануне, 20 июля 2022 года, распространили в сети.

- Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал и переживал за мое здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ, я вернусь сильнее. Отдельное спасибо болельщиком «КС», - написал игрок на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что Сергея Пиняева госпитализировали в реанимацию после тренировки. Якобы он упал на газон, и травинка попала ему в легкое. Кроме того, у футболиста случился паралич руки. Представители «КС» подтвердили, что нападающий почувствовал недомогание и сейчас находится на обследовании, однако информацию о реанимации и проблемах с рукой опровергли.