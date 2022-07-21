В Самаре завершили основное строительство насосной станции в поселке Управленческий

В областном центре построили насосную станцию. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты завершили строительство основного здания насосной станции в поселке Управленческий. В домах появится более «мягкая» вода.

По данным «РКС-Самара», на данный момент два водовода тянутся от улицы Сергея Лазо вдоль Волжского шоссе. Там же рабочие возводят резервуары чистой воды. Насосная станция поможет обеспечить 40 тысяч жителей более чистой и «мягкой» водой.

Отмечают, что на строительство направили почти 1,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день внутри помещения установили насосное оборудование, провели электричество и тепло. В скором времени проведут благоустройство участка и внутреннюю отделку.