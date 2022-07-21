Дочь экс-мэра Самары будут судить за вымогательство 200 млн рублей у депутата губдумы

Следователи скоро направят уголовное дело на рассмотрение в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела о вымогательстве денег у депутата губернской думы. Обвиняемой по нему проходит местная жительница. Скоро она предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следователей, в декабре 2020 года женщина получила сведения, распространение которых могло навредить репутации одного из народных избранников. Она решила подзаработать на этом. Самарчанка начала шантажировать депутата – требовала 200 млн рублей. В противном случае обещала распространить полученные сведения в интернете.

Сделка состоялась в июле 2021 года. Народный избранник передал женщине деньги, после чего ее задержали сотрудники ФСБ. Недавно расследование уголовного дела было завершено. Скоро материалы передадут на рассмотрение в суд. Самарчанке может грозить от 7 до 15 лет колонии.

Насколько известно, обвиняемая – дочь бывшего мэра Самары Людмила Тархова. Деньги она вымогала у депутата Александра Милеева. Правда, женщина отрицает свою вину.