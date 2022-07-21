Дороги у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре перекроют 23-25 июля 2022 года

Проезд будут закрывать в течение трех дней по несколько часов

В эти выходные в Самаре состоятся чемпионат и первенство региона по лыжероллерам. Соревнования пройдут неподалеку от стадиона «Солидарность Арена». Из-за этого там временно перекроют движение транспорта.

- Ограничения введут с 8:30 до 15:00 23 июля и с 14:00 до 20:00 24 июля 2022 года на улице Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда № 2 и на Проезде № 2, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также около стадиона, построенного к ЧМ-2018, пройдет первенство Самарской области по велоспорту. Из-за этого перекроют движение по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота к улице Малый Сорокин хутор, по улице Дальней от улицы Арена 2018 (участок в 500 м) и по Проезду № 2. Запрет будет действовать с 8:00 до 14:00 24 июля и с 8:00 до 16:00 25 июля 2022 года.