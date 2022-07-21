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Происшествия21 июля 2022 10:23

В Самарской области мужчина поссорился с приятелем и убил его арматурой

Ссора между знакомыми вспыхнула после распития спиртных напитков
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители заключили подозреваемого под стражу

Правоохранители заключили подозреваемого под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей в начале недели в Богатовском районе Самарской области. В местном селе Виловатое нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, а после полиции удалось выйти на предполагаемого убийцу. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Тело местного 54-летнего жителя с множеством колото-резаных ран было найдено в одном из домов по улице Советской 18 июля 2022 года. Правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен другой мужчина. Его задержали.

На допросе задержанный рассказал, что накануне пил алкоголь вместе с убитым у него дома. Изначально «вечеринка» закончилось благополучно, и гость уехал к себе. Однако между приятелями произошел конфликт, и задержанный вернулся в дом убитого. Здесь он несколько раз ударил потерпевшего арматурой и колюще-режущим предметом. Удары наносил по голове и в область конечностей. После этого мужчина покинул место преступления.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.