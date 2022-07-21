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Общество21 июля 2022 10:30

В Самаре наконец-то ликвидировали свалку на улице Мирной

Контейнеры для мусора планировали установить только в следующем году
Алена ПРОВКИНА
Подрядчики и власти вывезли мусор с улицы. Фото: ЦУР

Подрядчики и власти вывезли мусор с улицы. Фото: ЦУР

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на незаконную свалку. В Кировском районе безответственные жильцы складировали мусор на улице Мирной.

По полученным данным, органы власти увидели просьбы самарцев и вывезли завалы мусора. Отмечают, что изначально оборудовать площадку с контейнерами для мусора планировали только в следующем году. Но ситуация требовала незамедлительных действий.

Администрация Кировского района и департамент городского хозяйства выделили средства на установку трех мусорных накопителей. Также подрядчики предприятия «Жиллидер» вывезли скопившуюся свалку.