В Самаре могут отменить сроки устранения коммунальных аварий

В данный момент на ликвидацию аварий дается 14 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице могут быть внесены изменения в правила благоустройства. В частности, речь идет о сроках устранения аварий коммунальными службами. Данный вопрос обсудили на заседании Самарской губернской думы.

В настоящий момент коммунальщики устраняют аварии без соответствующего разрешения. Правда, есть условие - выполнить работы необходимо в течение 14 дней. Однако уложиться в установленный срок удается не всегда, а в законодательстве на этот счет не предусмотрено никаких правил.

Автор инициативы нашел выход из ситуации. Он предложил полностью отменить правило двух недель, а вместе этого наделить местные власти полномочиями на продление сроков. То есть в случае, если службам понадобился больше 14 дней на ликвидацию аварий, департамент городского хозяйства и экологии решит вопрос о выделении дополнительного времени.