Глава самарского департамента градостроительства стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбудили в УМВД России по Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава самарского департамента градостроительства Сергей Шанов попал под уголовное дело. Чиновника подозревают в растрате, совершенной с использованием служебного положения.

По данным источника Волга Ньюс, Шанов находился в служебной командировке в ОАЭ, где участвовал в образовательном проекте. После возвращения он якобы незаконно возместил из городской казны средства, превышающие 65 тысяч рублей.

Прокуратура организовала проверку в департаменте, в результате чего 21 июля в УВМД России по Самаре возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения»). Также известно, что прокуратура потребовала уволить главу депграда в связи с утратой доверия.