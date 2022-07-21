В Самаре открыли памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю

Открытие состоялось в четверг, 21 июля. Фото: УФСБ по Самарской области

В четверг, 21 июля, в областной столице состоялось открытие памятника легендарному советскому разведчику-нелегалу, полковнику Рудольфу Абелю. Информацию сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Бюст разместился в безымянном сквере на улице Красноармейской, 62. Участие в торжественной церемонии приняли многие гости, в том числе - начальник департамента по координации вопросов госполитики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов, координатор федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и другие.

Рудольф Абель является одним самых выдающихся разведчиков прошлого века. Во время войны он жил в Куйбышеве, в доме на улице Молодогвардейской, 8.