В Самаре с 22 июля 2022 года перекроют улицу Самарскую

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме администрации.

В пятницу, 22 июля, в областной столице будут введены временные ограничения проезда транспорта. Движение запретят по улице Самарской в районе дома №61. Информацию передает пресс-служба городской администрации.

- Ограничения будут введены с 8:00 22 июля. Они связаны с работами по техническому перевооружению теплотрассы, - информируют власти города.

С этого времени также изменится работа автобусов 2, 5д, 23, 41, 3 – они будут следовать по измененному маршруту. Ознакомиться с ним можно на схемах мэрии.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Власти отмечают, что изменения не займут долгий срок. Движение по улице Самарской будет восстановлено в 6:00 26 июля 2022 года, работа автобусов также вернется к прежнему режиму.