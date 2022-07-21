Появились подробности уголовного дела в отношении главы департамента градостроительства Самары

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Шанова появилась в четверг, 21 июля. Фото: администрация Самары

Власти Самары отреагировали на сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя городского департамента градостроительства. Информация о том, что Сергея Шанова подозревают в растрате, совершенной с использованием служебного положения, появилась 21 июля.

Сообщалось, что чиновник был в рабочей командировке в городе Дубай. Вернувшись из нее, он якобы возместил из городской казны средства, превышающие 65 тысяч рублей, причем сделал это незаконно. Отмечалось, что прокуратура потребовала уволить Шанова в связи с утратой доверия.

В мэрии факт командировки подтвердили. По данным администрации, Сергея Шанова отправили в ОАЭ для прохождения обучения в рамках образовательного проекта для 100 крупнейших городов РФ. Возмещение расходов после командировки также имело место, но чиновник не занимался этим единолично.

– Возмещение понесенных расходов велось через бухгалтерию департамента градостроительства с представлением соответствующих документов. Сейчас представление прокуратуры Самары, в котором содержатся доводы о несоблюдении Шановым С.Н. порядка возмещения расходов, находится на рассмотрении и информация о возбуждении уголовного дела стала неожиданной для органов местного самоуправления. Полагаем, что органы предварительного следствия детально разберутся в этой ситуации и установят отсутствие виновности Шанова С.Н. в каком-либо противоправном деянии, — отметили в городской администрации.