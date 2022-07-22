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Общество22 июля 2022 8:48

Трехэтажный склад автозапчастей снесут в Промышленном районе Самары за 5,4 млн рублей

Здание признали самовольной постройкой
Анастасия ФИЛАТОВА
Подрядчик должен будет демонтировать постройку в течение 60 дней / Фото: zakupki.gov.ru

Подрядчик должен будет демонтировать постройку в течение 60 дней / Фото: zakupki.gov.ru

В Промышленном районе Самары снесут самовольную постройку. Речь идет о трехэтажном нежилом здании в Корсунском переулке, 28б, которое сейчас используется для хранения автозапчастей. Департамент градостроительства уже приступил к поиску подрядчика для выполнения необходимых работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, компании нужно будет демонтировать здание в несколько этапов. Сначала убрать кровлю, потом стены третьего этажа и перекрытия второго. Затем необходимо разобрать стены и перекрытия второго и первого этажей, после — демонтировать фундамент. Окончанием работ станет вывоз строительного мусора и засыпка котлована. Срок выполнения — 60 дней.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 1 августа 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 5,4 млн рублей.