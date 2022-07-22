Конкурс по поеданию плова пройдет на «Ярмарке вкусов» в Самаре 23 июля 2022 года

Самарцев и гостей города ждут насыщенные событиями выходные

Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов», который пройдет в эти выходные, 23 и 24 июля 2022 года, на площади им. Куйбышева в Самаре. Мероприятие приурочено ко Дню работника торговли.

В субботу, 23 июля 2022 года, праздник продлится с 11:00 до 21:00. Гостей ждут аниматоры, фотозоны, розыгрыши-викторины, подвижные игры для детей, мастер-классы (приготовление ребер и бургеров, лепка игрушек из глины, резьба по дереву, плетение кукол, ткачество, роспись гипсовых фигур и др.), а также ярмарка товаров от местных производителей. Кроме того, на площади Куйбышева состоится фестиваль «Гриль а-ля рюс».

На фестивальной сцене выступят музыкальный проект «Кирилл да Марья шоу», шоу-проект «КузьмИнишна», Волжский народный хор, певец Михаил Морозов и финалистка шоу «Голос.Дети» Юлия Гаврилова, а еще виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. Также на мероприятии устроят силовое шоу «Витязи».

В 18:50 на главной площади Самары устроят конкурс на поедание плова. Победителем станет тот, кто быстрее всех съест это блюдо. В 19:50 объявят победителей в конкурсе на звание «Лучший работник торговли». Их выберут сами жители города с помощью голосования.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, фестиваль будет работать с 11:00 до 18:00. В этот день запланированы ярмарочная торговля, «Гриль а-ля рюс» и различные мастер-классы.

Напомним, «Ярмарка вкусов» — это региональный бренд, утвержденный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Цель — оживление ярмарочной торговли в Самарской области.